Украина готовится к продолжению конфликта: в бюджет заложены средства на весь 2025 год

Экономист Алексей Кущ сообщил, что в проекте бюджета Украины на 2025 год учтена вероятность продолжения военного конфликта на весь следующий год.
По его мнению, правительство страны заложило средства на его продолжение, что свидетельствует о том, что начало активного восстановления экономики откладывается.
Кущ также отметил возможность сценария "заморозки конфликта", при котором военные действия перейдут в режим низкой интенсивности, пишет ТАСС.
Напомним, что с февраля 2022 года Украина получила более $100 млрд международной помощи, как ранее заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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