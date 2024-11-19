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Президент Польши Дуда напуган из-за переговоров Шольца и Путина по Северному потоку

0:43
Экономика

Президент Польши Анджей Дуда выразил опасения по поводу возможного возобновления работы газопровода "Северный поток", заявив, что Варшава беспокоится о возможных переговорах между Германией и Россией по этому вопросу.

Президент Польши Дуда напуган из-за переговоров Шольца и Путина по Северному потоку
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0

В разговоре с журналистами Дуда отметил, что недавний телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом России Владимиром Путиным может свидетельствовать о попытке Германии вернуться к прежним энергетическим соглашениям с Москвой.

Он подчеркнул, что Польша многократно протестовала против подобных действий в прошлом.

"Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет", — заявил Дуда

Уточнения

Се́верный пото́к — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.

По́льша — государство в Центральной Европе. Страна расположена в центре Европы; лежит между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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