Президент Польши Дуда напуган из-за переговоров Шольца и Путина по Северному потоку

Президент Польши Анджей Дуда выразил опасения по поводу возможного возобновления работы газопровода "Северный поток", заявив, что Варшава беспокоится о возможных переговорах между Германией и Россией по этому вопросу.
В разговоре с журналистами Дуда отметил, что недавний телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом России Владимиром Путиным может свидетельствовать о попытке Германии вернуться к прежним энергетическим соглашениям с Москвой.
Он подчеркнул, что Польша многократно протестовала против подобных действий в прошлом.
"Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет", — заявил Дуда
Се́верный пото́к — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.
По́льша — государство в Центральной Европе. Страна расположена в центре Европы; лежит между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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