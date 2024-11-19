Великобритания ударила по российскому флоту: новые санкции Минфина

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов Великобритании внесло судно под российским флагом PORT OLYA-3 в санкционный список.

Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

В документе указывается, что судно подозревается в транспортировке военных грузов в Россию, однако не уточняется, из какой именно страны эти грузы поступают.

В санкционном перечне поясняется, что PORT OLYA-3 участвует в действиях, которые могут привести к дестабилизации Украины, угрожать её территориальной целостности, суверенитету или независимости, а также приносить выгоду российскому правительству или поддерживать его действия, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Росси́я — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².



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