Великобритания ударила по российскому флоту: новые санкции Минфина

Министерство финансов Великобритании внесло судно под российским флагом PORT OLYA-3 в санкционный список.
В документе указывается, что судно подозревается в транспортировке военных грузов в Россию, однако не уточняется, из какой именно страны эти грузы поступают.
В санкционном перечне поясняется, что PORT OLYA-3 участвует в действиях, которые могут привести к дестабилизации Украины, угрожать её территориальной целостности, суверенитету или независимости, а также приносить выгоду российскому правительству или поддерживать его действия, пишет РИА "Новости".
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Росси́я — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².
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