Европейцы, готовьтесь платить! Газ подорожал до 516 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе значительно возросли, достигнув отметки в 516 долларов за тысячу кубометров. Эти данные были опубликованы на лондонской бирже ICE.
Средняя стоимость газа на европейском рынке в 2023 году составила примерно 460 долларов за тысячу кубов. 15 ноября фьючерсные контракты на поставки газа в декабре впервые с декабря 2023 года превысили 500 долларов, что указывает на резкое подорожание топлива.
В России сообщили, что поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые Европа продолжает принимать, будут увеличиваться до конца года. Это решение связано с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках через Украину.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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