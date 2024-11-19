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Европейцы, готовьтесь платить! Газ подорожал до 516 долларов за тысячу кубометров

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Экономика

Цены на газ в Европе значительно возросли, достигнув отметки в 516 долларов за тысячу кубометров. Эти данные были опубликованы на лондонской бирже ICE.

Европейцы, готовьтесь платить! Газ подорожал до 516 долларов за тысячу кубометров
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

Средняя стоимость газа на европейском рынке в 2023 году составила примерно 460 долларов за тысячу кубов. 15 ноября фьючерсные контракты на поставки газа в декабре впервые с декабря 2023 года превысили 500 долларов, что указывает на резкое подорожание топлива.

В России сообщили, что поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые Европа продолжает принимать, будут увеличиваться до конца года. Это решение связано с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках через Украину.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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