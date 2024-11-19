Европейцы, готовьтесь платить! Газ подорожал до 516 долларов за тысячу кубометров

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на газ в Европе значительно возросли, достигнув отметки в 516 долларов за тысячу кубометров. Эти данные были опубликованы на лондонской бирже ICE.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

Средняя стоимость газа на европейском рынке в 2023 году составила примерно 460 долларов за тысячу кубов. 15 ноября фьючерсные контракты на поставки газа в декабре впервые с декабря 2023 года превысили 500 долларов, что указывает на резкое подорожание топлива.

В России сообщили, что поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые Европа продолжает принимать, будут увеличиваться до конца года. Это решение связано с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках через Украину.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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