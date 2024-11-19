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Агентство S&P увидело признаки кредитного пузыря в США

1:53
Экономика

В ноябре 2024 года агентство S&P Global Ratings выразило обеспокоенность по поводу возможного формирования кредитного пузыря в США. Это связано с тем, что спреды корпоративных облигаций достигли рекордно низких уровней.

Агентство S&P увидело признаки кредитного пузыря в США
Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)

12 ноября спреды инвестиционного уровня сузились до 82 базисных пунктов выше казначейских облигаций, а 14 ноября спреды высокодоходных облигаций сократились до 214 базисных пунктов. Такая значительная компрессия спредов происходит на фоне исторически высоких процентных ставок, обусловленных ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg.

Несмотря на ожидания меньшего количества снижения ставок и растущую неопределенность, кредитные рынки США поддерживаются устойчивым экономическим ростом и положительными корпоративными прибылями. За последний год ВВП США вырос на 2,8%, а Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует рост на 2,5% в четвертом квартале. Доходности корпоративных облигаций с рейтингом BBB увеличились на 32 базисных пункта, в то время как доходности облигаций с рейтингом B снизились на 14 базисных пунктов. Одновременно доходности 10-летних казначейских облигаций выросли на 58 базисных пунктов.

Качество кредитов улучшилось, о чем свидетельствует увеличение количества повышений рейтингов корпоративных облигаций. S&P ожидает, что любое предстоящее расширение спредов будет умеренным, хотя потенциальные вызовы, такие как увеличение тарифов, могут нарушить текущую тенденцию снижения инфляции и процентных ставок.

Уточнения

S&P Global «Эс-энд-Пи Глобал» — американская корпорация, занимающаяся предоставлением финансовой и аналитической информации.

Экономи́ческий пузы́рь (также называемый «спекулятивным», «рыночным», «ценовым», «финансовым», биржевым) — существенное отклонение в процессе торгов цены некоторого актива (недвижимости, ценной бумаги и т. п.) от её справедливого значения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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