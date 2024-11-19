Джо Байден попросил $100 млрд для борьбы с последствиями ураганов

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой срочно выделить $100 миллиардов для оказания помощи пострадавшим от ураганов Хелен и Милтон, а также других природных катастроф.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

В письме к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону Байден подчеркнул необходимость быстрого и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации. Из запрашиваемой суммы $40 миллиардов предназначены для Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), чей фонд может столкнуться с дефицитом в текущем финансовом году. Еще $24 миллиарда планируется направить в Министерство сельского хозяйства для поддержки фермеров, ранчо и сельских общин, пострадавших от стихийных бедствий, сообщает Forbes.

Дополнительно Байден запросил $12 миллиардов для программы восстановления после катастроф Министерства жилищного строительства и городского развития, а также финансирование для ряда других ведомств, включая Агентство по охране окружающей среды, Министерство энергетики, Министерство транспорта и Министерство здравоохранения и социальных служб. В обращении также содержится призыв отменить часть или весь долг Национальной программы страхования от наводнений, поскольку ожидается, что ураганы значительно увеличат финансовую нагрузку на казну.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



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