Евросоюз нацелился на российские атом и нефть

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз разрабатывает 15-й пакет антироссийских санкций, который может затронуть ключевые отрасли российской экономики, включая нефтегазовую и атомную промышленности.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Помимо энергетического сектора, в список ограничений предлагается включить также общественных деятелей, таких как спортсмены, церковнослужители и даже сотрудники ООН. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, отдельные страны ЕС активно настаивают на радикальных мерах, включая санкции против российского газа и атомного сектора, что, как отметил Сийярто, выглядит как "жажда крови". Однако реализация этих планов может встретить сопротивление со стороны некоторых членов союза, включая Венгрию, традиционно выступающую за более сдержанный подход в вопросах антироссийских ограничений.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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