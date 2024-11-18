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Молдавия резко увеличила импорт газа на фоне снижения цены

1:29
Экономика

Молдавия увеличила импорт газа на 18% за первые девять месяцев 2024 года, закупив более 488,8 млн кубометров метана.

Молдавия резко увеличила импорт газа на фоне снижения цены
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Несмотря на рост объемов, расходы на импорт снизились почти в полтора раза благодаря удешевлению газа. Если в 2023 году средняя цена метана составляла 17 088 леев за 1000 кубометров, то в 2024 году она упала до 9847 леев. Общая стоимость закупок составила 4,813 млрд леев ($266 млн), что существенно ниже прошлогодних 7,093 млрд леев.

Основным импортером является государственная компания Energocom, которая покрывает 87% потребностей страны, закупая газ у западных трейдеров. В то же время, оставшиеся 13% приходятся на шесть других компаний, работающих в более скромных масштабах. Для потребителей тариф на газ оказался выше средней цены импорта и составил 13,117 тыс. леев за 1000 кубометров, что позволило поставщикам увеличить выручку до 6,296 млрд леев.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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