Молдавия резко увеличила импорт газа на фоне снижения цены

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия увеличила импорт газа на 18% за первые девять месяцев 2024 года, закупив более 488,8 млн кубометров метана.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Несмотря на рост объемов, расходы на импорт снизились почти в полтора раза благодаря удешевлению газа. Если в 2023 году средняя цена метана составляла 17 088 леев за 1000 кубометров, то в 2024 году она упала до 9847 леев. Общая стоимость закупок составила 4,813 млрд леев ($266 млн), что существенно ниже прошлогодних 7,093 млрд леев.

Основным импортером является государственная компания Energocom, которая покрывает 87% потребностей страны, закупая газ у западных трейдеров. В то же время, оставшиеся 13% приходятся на шесть других компаний, работающих в более скромных масштабах. Для потребителей тариф на газ оказался выше средней цены импорта и составил 13,117 тыс. леев за 1000 кубометров, что позволило поставщикам увеличить выручку до 6,296 млрд леев.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.



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