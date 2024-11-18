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В России женщины оказались более успешными в инвестициях

1:03
Экономика

Женщины-инвесторы в России демонстрируют более успешные результаты, чем мужчины, несмотря на меньшую численность среди участников рынка.

В России женщины оказались более успешными в инвестициях
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Исследование, проведенное лабораторией инвестиционных исследований Центрального университета совместно с Т-Банком, показало, что доходность женских инвестиционных портфелей за последний год была в 1,4 раза выше, чем у мужчин.

Основной причиной этого называют более осознанный и осторожный подход женщин к выбору активов: они отдают предпочтение диверсифицированным инструментам с меньшими рисками. Также женщины посвящают больше времени анализу своих вложений, тратя на управление портфелями в 1,7 раза больше времени, чем мужчины, и совершая в 2,5 раза меньше сделок, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, это свидетельствует о рациональном подходе и внимательности к деталям, что способствует их успеху на инвестиционном рынке.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Це́нная бума́га — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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