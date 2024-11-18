В России женщины оказались более успешными в инвестициях

Женщины-инвесторы в России демонстрируют более успешные результаты, чем мужчины, несмотря на меньшую численность среди участников рынка.
Исследование, проведенное лабораторией инвестиционных исследований Центрального университета совместно с Т-Банком, показало, что доходность женских инвестиционных портфелей за последний год была в 1,4 раза выше, чем у мужчин.
Основной причиной этого называют более осознанный и осторожный подход женщин к выбору активов: они отдают предпочтение диверсифицированным инструментам с меньшими рисками. Также женщины посвящают больше времени анализу своих вложений, тратя на управление портфелями в 1,7 раза больше времени, чем мужчины, и совершая в 2,5 раза меньше сделок, сообщает ТАСС.
По мнению экспертов, это свидетельствует о рациональном подходе и внимательности к деталям, что способствует их успеху на инвестиционном рынке.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Це́нная бума́га — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.