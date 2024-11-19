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Курс доллара приблизится к отметке в 102 рубля

Экономика

Высокая ключевая ставка Банка России продолжает оказывать поддержку курсу рубля. Однако увеличение геополитических рисков может ослабить российскую валюту.

Курс доллара приблизится к отметке в 102 рубля
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Об этом в интервью РИАМО сообщил Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт". По его словам, в ближайшие месяцы стоит ожидать повышенной волатильности российской денежной единицы на фоне приближающихся новогодних праздников и увеличения бюджетных расходов.

"Укрепление доллара обусловлено расшивкой платежей импортеров, снижением цен на нефть на фоне снижения эскалации в ближневосточном регионе. А также приходом [избранного президента США Дональда] Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики", — подчеркнул эксперт.

Курс доллара, согласно прогнозам, с 18 по 22 ноября составит 99,5-102,5 рубля.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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