Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с инициативой о продлении ограничений на экспорт риса и рисовой крупы за границу, сообщает ТАСС.
Проект соответствующего постановления размещён на официальном портале, где публикуются проекты нормативных правовых актов. Ранее введённый запрет на вывоз этих продуктов действует до 31 декабря 2024 года. Минсельхоз предлагает продлить его ещё на шесть месяцев.
"Установить с 1 января по 30 июня 2025 года включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой", — сказано в проекте постановления.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
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