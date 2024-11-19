Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России продлили

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с инициативой о продлении ограничений на экспорт риса и рисовой крупы за границу, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Проект соответствующего постановления размещён на официальном портале, где публикуются проекты нормативных правовых актов. Ранее введённый запрет на вывоз этих продуктов действует до 31 декабря 2024 года. Минсельхоз предлагает продлить его ещё на шесть месяцев.

"Установить с 1 января по 30 июня 2025 года включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой", — сказано в проекте постановления.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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