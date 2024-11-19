Компания Boeing уволит в США более 2200 сотрудников

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более 2200 сотрудников в американских штатах Вашингтон и Орегон, согласно документам, в рамках плана американского авиапроизводителя попадут под сокращение, передает Reuters.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, CC BY-SA 4.0

Инженеры, опрошенные Reuters, сообщили: сокращения означают, что увеличится нагрузка на тех, кто останется.

Однако вышедший на пенсию сотрудник Boeing, ставший подрядчиком, которого тоже уволили, отметил:

"Вероятно, это возможность оглянуться вокруг и посмотреть, кто ничего не делает, кто просто балласт. В Boeing много таких людей, которые не приносят пользы".

Тем временем компания Boeing пытается возобновить производство своего самого продаваемого самолёта 737 MAX после недельной забастовки, в ходе которой более 33 000 рабочих с Западного побережья США приостановили выпуск большинства коммерческих самолётов.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.





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