Более 2200 сотрудников в американских штатах Вашингтон и Орегон, согласно документам, в рамках плана американского авиапроизводителя попадут под сокращение, передает Reuters.
Инженеры, опрошенные Reuters, сообщили: сокращения означают, что увеличится нагрузка на тех, кто останется.
Однако вышедший на пенсию сотрудник Boeing, ставший подрядчиком, которого тоже уволили, отметил:
"Вероятно, это возможность оглянуться вокруг и посмотреть, кто ничего не делает, кто просто балласт. В Boeing много таких людей, которые не приносят пользы".
Тем временем компания Boeing пытается возобновить производство своего самого продаваемого самолёта 737 MAX после недельной забастовки, в ходе которой более 33 000 рабочих с Западного побережья США приостановили выпуск большинства коммерческих самолётов.
Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.