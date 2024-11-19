Пластиковые отходы заблокировали работу ГЭС в Конго

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Плотный слой пластиковых отходов начал блокировать работу турбины крупной гидроэлектростанции на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Reuters.

Фото: Reuters is licensed under Free More info

Каждый день уборщики пытаются извлечь пластиковые бутылки, канистры и другой мусор, из-за которого механизмы плотины останавливаются на несколько часов. Несмотря на их усилия, пластик накапливается и приводит к сбоям.

Поток пластиковых отходов, попадающих в крупную гидроэлектростанцию на востоке Конго, приводит к регулярным отключениям электроэнергии в нескольких крупных городах, создавая проблему, которую местные власти никак не могут решить.

Из-за отсутствия системы сбора мусора, сильных дождей отходы скапливаются и блокируют систему ГЭС, что приводит к перебоям в подаче электроэнергии.

Уточнения

Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях; вид гидротехнического сооружения.



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