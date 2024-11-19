Во Франции фермеры протестуют против наплыва импортной продукции

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фермеры вышли на протесты по всей Франции из-за иностранной конкуренции, которая привела к сельскохозяйственному кризису в стране, передает Reuters.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Настроения во Франции ещё больше ухудшились после дождей, от которых пострадали урожаи, после вспышек болезней среди домашнего скота.

Фермеры сталкиваются также с наплывом дешёвого импорта, обременительными законами и низкими доходами.

Сельхозпроизводители против поставок говядины, куриного мяса, сахара и кукурузы из Бразилии и Аргентины — стран, которые, по их словам, используют пестициды для обработки сельскохозяйственных культур и антибиотики для роста скота, запрещённые в Европе.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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