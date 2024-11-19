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Темпы ипотечного кредитования снизились в октябре

1:27
Экономика

Жёсткие решения регулятора быстрыми темпами приводят к "охлаждению" рынка ипотечного кредитования. За октябрь россиянам выдали 71,18 тыс. подобных кредитов на общую сумму — 279,53 млрд рублей. За год количество кредитов, выданных банковскими работниками, сократилось на 64%, объём — на 66%, сообщает Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ).

Темпы ипотечного кредитования снизились в октябре
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В октябре прошлого года банки выдали 195,54 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма составила 823,81 млрд руб. Средний срок кредитования на покупку жилья сократился на 7 месяцев: в октябре 2023 года он был — 21 год 10 месяцев, в прошлом месяце — 21 год 3 месяца.

По сравнению с сентябрём количество кредитов, выданных желающим купить жилье россиянам, в прошлом месяце сократилось на 14%, объём — на 22%.

По итогам года россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов, сумма составила 4,33 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом количество выданных ипотек сократилось на 39%.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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