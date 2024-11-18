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Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России за 2024 год

1:36
Экономика

Forbes представил рейтинг лучших работодателей России за 2024 год, в который вошли 167 компаний. Среди них 26 удостоены платинового статуса, 70 компаний получили золотой, 43 — серебряный, а 28 — бронзовый, сообщает РБК.

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России за 2024 год
Фото: unsplash.com by rawpixel, PDM

Каждый год Forbes проводит оценку компаний по трем ключевым направлениям: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G). С 2021 года используется уникальная методология, позволяющая компаниям получать платиновую, золотую, серебряную или бронзовую оценку в каждом из направлений, что и определяет их место в общем рейтинге.

Специально в платиновой группе, как правило, представлены компании из финансового сектора, телекоммуникаций, информационных технологий и торговли. В этом году платиновые оценки по всем трем направлениям получили такие компании, как ВТБ, "Сбер" и Т-банк. Вдобавок, 19 компаний удостоились двух высших оценок, среди которых отметились "Авито", Альфа-банк, "ВымпелКом", МТС, НЛМК, "Полюс", "Ростелеком", "Сибур" и другие.

Интересно отметить, что НЛМК и "Сибур" стали единственными представителями перерабатывающей промышленности, которым удалось поддерживать платиновый статус в рейтинге Forbes на протяжении трех лет подряд.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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