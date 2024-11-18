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В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых

1:24
Экономика

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых в рамках "Налога на профессиональный доход".

В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

Информация об этом содержится в заключении, опубликованном в парламентской базе данных.

В настоящее время самозанятые могут применять НПД при доходах до 2 миллионов рублей в год.

Авторы законопроекта отметили, что эта сумма не менялась с 2019 года, несмотря на рост инфляции. Из-за этого многие самозанятые скрывают свои доходы, чтобы не превысить установленный лимит. Это приводит к уходу в тень и снижению налоговых поступлений. Депутаты предложили увеличить лимит до 3,6 миллиона рублей в 2025 году и до 4,2 миллиона рублей к 2028 году.

Однако правительство указало, что для самозанятых уже предусмотрены более выгодные налоговые условия по сравнению с другими категориями налогоплательщиков. Увеличение лимита приведёт к росту числа пользователей НПД и уменьшению поступлений в бюджет, так как эти люди освобождены от некоторых налогов.

Обсуждение изменений в НПД, по мнению властей, возможно после 2028 года, когда завершится эксперимент.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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