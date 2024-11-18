Некоторым европейским странам выгодно выстраивать отношения с Россией

В будущем объективные факторы, включая экономику, могут способствовать усилению связей ряда стран Восточной Европы с Россией. Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин, сообщают "Вести".
Он привел Польшу в качестве примера и пояснил, почему Грузия также разворачивается в сторону России.
"Вы только представьте, если бы у Польши были нормальные отношения с Россией. Ее геополитический статус был бы гораздо выше, она была бы посредником между Западом и Востоком. Она могла бы на этом балансировать", — заявил Гигин.
"Потому что экономика. Россия — в зависимости от статистики или первый, или второй партнер Грузии. Когда в 2013 году отменили эмбарго, которое было между Россией и Грузией. РФ тут же вышла на первые места по покупке грузинского вина, основных продуктов и так далее. Российские туристы вышли на первое место по посещению Грузии", — сказал Гигин.
По его мнению, экономические интересы побуждают Польшу, Словакию, Чехию, Болгарию, а также страны Прибалтики и другие государства налаживать конструктивные отношения с Россией.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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