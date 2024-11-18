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15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
1:40
Экономика

Страны Европейского союза рассматривают возможность включения в 15-й пакет санкций против России целого ряда секторов, затрагивающих энергетику, нефтегазовую инфраструктуру и атомную промышленность.

15-й пакет санкций против России — в приоритете санкции против атомной энергетики
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

Кроме того, на обсуждение вынесены ограничения в отношении спортсменов, церковных деятелей и сотрудников ООН.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи глав МИД стран ЕС, проходящей в Брюсселе.

Сийярто отметил, что его коллеги по Европе "не могут избавиться от устаревших идей" и продолжают подготовку нового пакета санкций против России. Он указал на то, что некоторые государства ЕС "страстно желают ужесточения мер" и предлагают санкции в отношении энергетической сферы, а также по вопросам транспортировки нефти и природного газа.

В числе обсуждаемых тем — и "абсурдные" предложения, касающиеся ограничения на деятельность спортсменов, спортивных клубов, церковных лидеров и представителей ООН. 

Министр также подтвердил, что правительство Венгрии, как и на этапе обсуждения 14-го пакета санкций, намерено избежать введения любых мер, противоречащих интересам страны, ее национальной безопасности и энергетической стабильности.

Будапешт последовательно выступает против ограничений и запретов на контакты с Москвой, подчеркивая, что именно такие меры наносят больший ущерб экономике Европы. Венгрия добилась ряда исключений из санкционного режима, чтобы защитить свои интересы.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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