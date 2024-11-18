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Победа Трампа может изменить экономическое положение Японии в положительную сторону

Экономика

Япония обернет победу Трампа в свою пользу, сообщает ТАСС. 

Победа Трампа может изменить экономическое положение Японии в положительную сторону
Фото: flickr.com by Dang Son

Кабинет министров Японии, сформированный Сигэру Исибой, стал правительством меньшинства после провала правящей коалиции на досрочных выборах. Исиба не смог оперативно переломить тенденцию к падению доверия избирателей.

Победа Трампа вызвала опасения на азиатских рынках из-за возможных новых тарифов. Это может привести к росту инфляции в США и укреплению доллара. В Японии иена упала до рекордных значений, что выгодно экспортерам и туристической отрасли.

Приход Трампа может способствовать укреплению японской энергобезопасности. Япония может увеличить закупки американского СПГ и вооружений.

Положение Исибы было сложным еще до его избрания. Фумио Кисида отказался от второго срока из-за снижения рейтинга правительства. Первые оценки кабмина Исибы были оптимистичными, но к концу октября уровень одобрения упал. Исиба распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы, по итогам которых ЛДП потеряла большинство. Внутрипартийные разногласия и необходимость согласования с малыми партиями усложняют работу правительства.

Главная задача Исибы — укрепление позиций правительства и стабилизация политической ситуации. Опрос Киодо показал, что доверие к правительству немного выросло за последние две недели.

 

 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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