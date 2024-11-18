Что нужно знать каждому при онлайн-шопинге

В преддверии новогодних праздников многие люди начинают активно покупать подарки через интернет. О том, как избежать потери денег и личных данных при онлайн-шопинге, рассказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности на Авито, в интервью URA.RU.
Используйте встроенный сервис доставки для проверки товара на пункте выдачи. Ориентируйтесь на рейтинг и отзывы продавца для проверки его репутации.
Продавец должен общаться с вами только внутри платформы. Умный мессенджер на платформе предупреждает о попытках выманить персональные данные.
Продавцы также могут стать жертвами обмана, если уйдут во внешний канал коммуникации. Важно заключать сделки только внутри платформы для безопасности.
Злоумышленники могут использовать учетные записи с хорошими отзывами для мошенничества.
Не отдавайте свою учетную запись никому, даже если это выглядит безобидно.
Проверяйте товар при получении или при личной встрече с продавцом. Ориентируйтесь на репутацию продавца и его отзывы.
При покупке у частника ответственность за товар лежит на покупателе. Можно написать отзыв или жалобу на продавца для дополнительной проверки.
Доставка через Авито-доставку гарантирует возврат денег в случае повреждения товара
Репута́ция (от лат. reputatio — букв. обдумывание, размышление), реноме́ (фр. renommée) — слава человека, добрая и дурная, как и чем кто слывет, общее мнение о ком, закрепившееся определённое мнение о человеке или группе людей.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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