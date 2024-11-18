Под Благовещенском в Амурской области появится логистический комплекс Wildberries

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

На территории опережающего развития "Амурская" появится новый склад. Его площадь составит более 120 тысяч квадратных метров.

Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

Инициатором проекта стала объединённая компания Wildberries и Russ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашение о строительстве складского комплекса подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Склад возведут на площадке "Ровное", расположенной в Благовещенском муниципальном округе Амурской области.

Предполагается, что комплекс сможет обрабатывать до 40 миллионов операций хранения в год и до 400 миллионов операций транспортной обработки товаров. Кроме того, склад обеспечит рабочими местами более пяти тысяч человек.

По данным на середину марта 2024 года, в России у Wildberries насчитывается 12 складов.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.