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Продукция Балтики возвращается на рынок Казахстана

0:44
Экономика

"Балтика" через своего экспортёра ООО Trade SA договорилась с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers о продвижении и дистрибуции своих продуктов на рынке Казахстана, сообщает URA.RU
со ссылкой на пресс-службу компании.

Продукция Балтики возвращается на рынок Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

В их числе — пиво. По словам генерального директора Trade SA Аллы Манякиной, новое соглашение поможет компании существенно укрепить свои позиции на рынке Казахстана.

Trade SA планирует не только продвигать уже известные бренды, но и представить в Казахстане новые марки пива и энергетиков. Это позволит удовлетворить растущий спрос на пивные напитки в регионе, отметили в компании.

Уточнения

«Балтика» — российская пивоваренная компания. «Балтика» — марка пива, выпускаемого компанией «Балтика».
 

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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