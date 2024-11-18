Продукция Балтики возвращается на рынок Казахстана

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Балтика" через своего экспортёра ООО Trade SA договорилась с казахстанским производителем напитков Galanz Bottlers о продвижении и дистрибуции своих продуктов на рынке Казахстана, сообщает URA.RU

со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

В их числе — пиво. По словам генерального директора Trade SA Аллы Манякиной, новое соглашение поможет компании существенно укрепить свои позиции на рынке Казахстана.

Trade SA планирует не только продвигать уже известные бренды, но и представить в Казахстане новые марки пива и энергетиков. Это позволит удовлетворить растущий спрос на пивные напитки в регионе, отметили в компании.

Уточнения

«Балтика» — российская пивоваренная компания. «Балтика» — марка пива, выпускаемого компанией «Балтика».





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