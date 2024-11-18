Австрийцы рискуют обанкротиться из-за энергокризиса

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Австрии сталкиваются с финансовыми трудностями из-за отказа от поставок российского газа, заявила бывшая министр иностранных дел страны Карин Кнайсль в эфире RT.

Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Она отметила, что это решение стало серьёзным испытанием даже для среднего класса, не говоря уже о малообеспеченных слоях населения. Особенно пострадал ресторанно-гостиничный бизнес, где фиксируется рост числа банкротств, сообщает РИА Новости.

Одновременно страна сталкивается с ускорением инфляции, которая усугубляется высокими ценами на энергоносители.

Уточнения

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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