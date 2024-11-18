Удары по инфраструктуре парализовали атомные станции Украины

Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после обстрела критической энергетической инфраструктуры страны.
Согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на 17 ноября полную мощность поддерживали только два реактора. Это касается Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанций, где остальные блоки работали с нагрузкой от 40% до 90%.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что уязвимость энергетической инфраструктуры создает угрозу для ядерной безопасности.
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).
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