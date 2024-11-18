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Удары по инфраструктуре парализовали атомные станции Украины

0:37
Экономика

Украина отключила семь из девяти действующих ядерных реакторов после обстрела критической энергетической инфраструктуры страны.

Удары по инфраструктуре парализовали атомные станции Украины
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на 17 ноября полную мощность поддерживали только два реактора. Это касается Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанций, где остальные блоки работали с нагрузкой от 40% до 90%.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что уязвимость энергетической инфраструктуры создает угрозу для ядерной безопасности.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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