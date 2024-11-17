Армения получит €300 млн от европейского банка в кредит

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский инвестиционный банк (EIB Global) заключил с Арменией кредитные соглашения на сумму более €300 млн, направленные на развитие инфраструктуры и поддержку малого бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Центральным проектом является строительство дороги Сисиан — Каджаран, ключевого участка транспортного коридора "Север — Юг", на что выделено €236 млн. Этот проект, по мнению сторон, станет важной вехой для улучшения транспортного сообщения между ЕС, Ближним Востоком и Азией.

Помимо этого, Армения получит грант ЕС в размере €10 млн для энергоэффективной модернизации шести поликлиник и 32 детских садов в Ереване, что дополнит кредит EIB в €25 млн на те же цели.

Для поддержки малого бизнеса банк предоставит €58,5 млн трем армянским банкам, а Европейская комиссия добавит грант в €11 млн для обеспечения кредитования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в местной валюте.

Уточнения

Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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