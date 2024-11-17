Канада готовит новые нефтепроводы для экспорта в США

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канадская провинция Альберта рассматривает возможность увеличения числа экспортных нефтепроводов для поставок в Соединенные Штаты.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Премьер-министр Даниэль Смит активно ведет переговоры с операторами трубопроводов, чтобы реализовать новые проекты еще до вступления Дональда Трампа в должность президента.

Ранее канадский экспорт нефти неоднократно сталкивался с политическими препятствиями. Так, во время первого президентства Трампа было отменено решение Обамы о запрете на строительство трубопровода Keystone XL, но позже Байден запретил реализацию проекта, что привело к его остановке.

Теперь Альберта ищет варианты расширения экспорта, включая объединение существующих трубопроводов, чтобы избежать аналогичных сложностей в будущем.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю.



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