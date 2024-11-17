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Германия на грани рекорда по экспорту оружия за год

1:22
Экономика

Правительство Германии с начала 2024 года до 15 октября выдало экспортные лицензии на оружие общей стоимостью €10,9 млрд. Этот показатель почти сравнялся с рекордом 2023 года, когда объем одобренных поставок составил €12,2 млрд.

Германия на грани рекорда по экспорту оружия за год
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

Наибольшая часть экспорта приходится на боевое оружие (€7,2 млрд). Рост поставок связан преимущественно с поддержкой Украины: за первое полугодие 2024 года вооружения для Киева были одобрены на сумму €4,9 млрд.

Однако эти действия идут вразрез с коалиционным соглашением 2021 года, в котором партии правящей коалиции ("Социал-демократическая партия", "зеленые" и "Свободная демократическая партия") обязались сократить экспорт вооружений, сообщает ТАСС.

Депутат Бундестага Севим Дагделен резко раскритиковала правительство, обвинив его в потворстве оборонной промышленности и нарушении данных обещаний. В СМИ растет обсуждение несоответствия между заявленной политикой и реальными действиями властей.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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