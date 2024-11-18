Т-Инвестиции тестируют круглосуточные торги

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Клиенты "Т-Инвестиций" могут заключать внебиржевые сделки в выходные. Брокер планирует увеличить время торгов и тестирует режим работы 24/7.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, PDM

Параллельно на рынке обсуждают возможность проведения торгов выходного дня с участием бирж, сообщает РБК.

В конце октября на конференции "Толк", организованной Т-банком, "Т- Инвестиции" рассказали о планах запустить торги круглосуточно семь дней в неделю.

Однако пока рано говорить о сроках полноценного запуска сервиса, отметил представитель брокера в разговоре с агентством.

В целом у "Т-Инвестиций" есть как плюсы, так и минусы. Изучив их, можно оценить личные возможности.

Уточнения

Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.



Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





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