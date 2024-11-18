Т-Инвестиции тестируют круглосуточные торги

Клиенты "Т-Инвестиций" могут заключать внебиржевые сделки в выходные. Брокер планирует увеличить время торгов и тестирует режим работы 24/7.
Параллельно на рынке обсуждают возможность проведения торгов выходного дня с участием бирж, сообщает РБК.
В конце октября на конференции "Толк", организованной Т-банком, "Т- Инвестиции" рассказали о планах запустить торги круглосуточно семь дней в неделю.
Однако пока рано говорить о сроках полноценного запуска сервиса, отметил представитель брокера в разговоре с агентством.
В целом у "Т-Инвестиций" есть как плюсы, так и минусы. Изучив их, можно оценить личные возможности.
Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.
Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
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