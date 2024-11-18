Сбербанку не удалось оспорить решение о взыскании более 1,1 млрд рублей с Башкиравтодора

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк выразил сомнение в реальности оказания услуг на такую крупную сумму — более 1,1 миллиарда рублей — со стороны ведущего дорожно-строительного подрядчика из Башкирии, сообщает РБК.

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Однако суд не принял аргументы банка. В суде отметили, что банк пропустил срок обжалования мирового соглашения, который истёк ещё в июне прошлого года. Сбербанк не мог не знать об этом соглашении, указано в решении суда.

Банку не удалось оспорить решение о взыскании более 1,1 миллиарда рублей с акционерного общества "Башкиравтодор" в пользу уфимской компании "Сколхимпром".

В частности, Сбербанк пытался доказать, что выплата такой суммы может нанести ущерб интересам банка как конкурсного кредитора дорожно-строительной организации.

Арбитражный суд Уральского округа отказался принять кассационную жалобу кредитной организации.

Уточнения

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