Сбербанку не удалось оспорить решение о взыскании более 1,1 млрд рублей с Башкиравтодора

Сбербанк выразил сомнение в реальности оказания услуг на такую крупную сумму — более 1,1 миллиарда рублей — со стороны ведущего дорожно-строительного подрядчика из Башкирии, сообщает РБК.
Однако суд не принял аргументы банка. В суде отметили, что банк пропустил срок обжалования мирового соглашения, который истёк ещё в июне прошлого года. Сбербанк не мог не знать об этом соглашении, указано в решении суда.
Банку не удалось оспорить решение о взыскании более 1,1 миллиарда рублей с акционерного общества "Башкиравтодор" в пользу уфимской компании "Сколхимпром".
В частности, Сбербанк пытался доказать, что выплата такой суммы может нанести ущерб интересам банка как конкурсного кредитора дорожно-строительной организации.
Арбитражный суд Уральского округа отказался принять кассационную жалобу кредитной организации.
Жа́лоба — письменное требование (документ), обращенное к уполномоченному государственному органу об устранении нарушений прав и законных интересов.
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