Роскачество не рекомендует держать геолокацию включённой постоянно

Геолокация, включённая на телефоне, позволяет злоумышленникам следить за перемещениями пользователя.
Эти данные могут быть использованы для мошеннических действий, таких как фишинговые атаки и создание поддельных сайтов с привлекательными ценами. Такие объявления часто содержат информацию о местах, которые посещает пользователь, что создаёт иллюзию достоверности.
Однако после того как человек вводит свои данные, он теряет деньги, сообщает RT.
Эксперты отмечают, что утечки данных — распространённое явление, и неосторожные пользователи особенно подвержены риску.
Злоумышленники могут использовать геолокационные данные для угроз, особенно если они знают точное местоположение жертвы, например, в частном доме.
Кроме того, постоянная работа геолокации может быстро расходовать заряд батареи, особенно если доступ к ней имеют навигационные или погодные приложения, отслеживающие данные в реальном времени.
Пользователям следует проверить настройки доступа к геолокации на своём устройстве и ограничить его для приложений, которым не требуется постоянный доступ, или установить режим "Спрашивать каждый раз".
Геопозиционирование (англ geopositioning) — определение реального географического местоположения электронного устройства, например радиопередатчика, сотового телефона или компьютера, подключённого к Интернету.
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