Роскачество не рекомендует держать геолокацию включённой постоянно

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Геолокация, включённая на телефоне, позволяет злоумышленникам следить за перемещениями пользователя.

Фото: Pexels by Ingo Joseph, PDM

Эти данные могут быть использованы для мошеннических действий, таких как фишинговые атаки и создание поддельных сайтов с привлекательными ценами. Такие объявления часто содержат информацию о местах, которые посещает пользователь, что создаёт иллюзию достоверности.

Однако после того как человек вводит свои данные, он теряет деньги, сообщает RT.

Эксперты отмечают, что утечки данных — распространённое явление, и неосторожные пользователи особенно подвержены риску.

Злоумышленники могут использовать геолокационные данные для угроз, особенно если они знают точное местоположение жертвы, например, в частном доме.

Кроме того, постоянная работа геолокации может быстро расходовать заряд батареи, особенно если доступ к ней имеют навигационные или погодные приложения, отслеживающие данные в реальном времени.

Пользователям следует проверить настройки доступа к геолокации на своём устройстве и ограничить его для приложений, которым не требуется постоянный доступ, или установить режим "Спрашивать каждый раз".

Уточнения

Геопозиционирование (англ geopositioning) — определение реального географического местоположения электронного устройства, например радиопередатчика, сотового телефона или компьютера, подключённого к Интернету.



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