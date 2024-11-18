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Товарооборот между Россией и ОАЭ снизился

1:03
Экономика

За последние семь месяцев, вопреки укреплению российско-эмиратских отношений, наблюдается снижение товарооборота между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Товарооборот между Россией и ОАЭ снизился
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Об этом сообщает "Прайм", ссылаясь на торгового представителя России в ОАЭ Андрея Терехина. Он озвучил эту информацию в ходе форума "Мир возможностей".

Он отметил, что на снижение объёма торговли между двумя странами влияет множество факторов, включая международную обстановку. Несмотря на это, сотрудничество будет продолжаться, так как ОАЭ уже много лет являются крупнейшим торгово-экономическим партнёром России на Ближнем Востоке.

Торговый представитель подчеркнул, что для российского бизнеса в ОАЭ созданы комфортные условия. В стране действует более 30 свободных экономических зон различной специализации. Кроме того, в регионе существуют благоприятные перспективы для сотрудничества с российскими компаниями.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке, характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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