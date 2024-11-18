Сколько в среднем тратят нефтяники ХМАО на питание

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ханты-Мансийском автономном округе расположено 455 месторождений нефти и газа, а также множество предприятий по их добыче.

Фото: openverse.org by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Из-за высоких зарплат сюда в регион приезжают работать специалисты-вахтовики не только с Урала, но и из некоторых регионов Поволжья.

Некоторые работники трудятся в тайге без стабильной связи и возможности посетить магазин, так как его попросту нет поблизости. Они питаются в столовых при месторождениях.

Сколько тратят работники компании "Роснефть" на питание? Ответ на этот вопрос подготовило издание 86.RU.

В столовых этой компании можно приобрести комплексный завтрак за 181 рубль, в который входят каша, два блинчика со сгущёнкой, слойка с курагой, пять булочек-улиток и два компота. Это очень выгодное предложение.

Вахтовики могут плотно пообедать в столовой, обслуживающей компанию "Роснефть", менее чем за 200 рублей.

Ужин на месторождении также предлагается вахтовикам, средний чек составляет около 170 рублей.

Компания постоянно проводит тендеры на обслуживание столовых предприятия, включая часть стоимости в оплату по заключённым договорам.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз».



Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.