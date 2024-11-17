Россия призывает к отмене санкций на саммите АТЭС

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия призывает своих международных партнеров не обходить санкции, а полностью их отменить. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин на встрече в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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"Безусловно, это прямое противоречие. Как можно говорить о свободной торговле, когда повсюду существуют препятствия? Мы должны призывать наших коллег пересмотреть эти подходы. Мы сами стараемся обходить некоторые меры, но это лишь временное решение. Настоящим выходом является их отмена, поскольку от этого страдает весь мир", — ответил Панкин на вопрос о том, не видит ли он противоречия в стремлении АТЭС и других организаций развивать международную торговлю в условиях действующих ограничений.

Он также подчеркнул, что санкции ведут к росту цен на продовольствие и энергоносители, что затрагивает не только участников саммита, но и более широкую аудиторию.

Панкин отметил, что такие площадки, как АТЭС, предоставляют возможность для обмена мнениями по важным вопросам. В то же время, Евросоюз активно работает над предотвращением обхода санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о прогрессе в этом направлении и призвал начинать с внутренних мер.

15 ноября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт обогащенного урана в США, за исключением поставок по разовым лицензиям. Это решение было принято по указанию президента Владимира Путина в ответ на санкции США. Напомним, что в мае президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт российского урана.

Российские власти считают международные санкции нелегитимными и требуют их отмены. Путин предсказал, что ограничения могут продлиться длительное время.

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.





Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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