Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выдвинули неожиданную гипотезу о Девятой планете в Солнечной системе
Режиссёр Родин рассказал о мерзком поступке Пугачёвой на вечеринке у Киркорова
Кабачок будет большим и вкусным, если выращивать его так
В России наблюдается резкое уменьшение размеров и сроков ипотечных кредитов
Т-Инвестиции тестируют круглосуточные торги
Всё, что нужно знать о ботоксе 
Безалкогольное пиво: сколько можно пить без вреда для здоровья
О чём нельзя забывать владельцам кошек
Газобаллонное оборудование: шанс на экономию или пустая трата

В Молдавии российский газ считают ключом к экономическому процветанию

1:49
Экономика

По словам посла России в Кишиневе Олега Озерова, экономическое развитие и благосостояние Молдавии в значительной мере зависят от поставок российского газа, сообщает РИА Новости.

В Молдавии российский газ считают ключом к экономическому процветанию
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

"Вся экономика, абсолютно вся экономика Молдавии стоит на прочном фундаменте, созданном Советским Союзом, а именно на приднестровской ГРЭС… Если бы не она, то положение Молдавии было бы плачевным. Из России эта станция получает газ, и этот дешевый газ обеспечивает рентабельность приднестровской и молдавской экономики. Развитие и процветание Молдавии в значительной степени зависит от РФ — от поставок газа, от работы приднестровской ГРЭС", — отметил Озеров.

Он также добавил, что, хотя Молдавия могла бы разыскать газ на европейских рынках, переход на европейские тарифы мог бы привести к экономическим трудностям.

"Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с "Газпромом" какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье", — уточнил дипломат.

Напомним, что в декабре 2022 года Кишинев возобновил закупки электроэнергии у молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании "Интер РАО" и расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Взамен Кишинев предоставляет Тирасполю весь газ, получаемый из России. Молдавская ГРЭС в настоящее время покрывает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
 

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Авиация
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Популярное
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта

Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?

Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Сводка с фронта: куда захочет бить Киев дальнобойными ракетами, КНДР отправила в РФ 100 тысяч бойцов Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Последние материалы
Адель похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом
Осенняя обрезка пионов: почему нельзя торопиться
Опасные ингредиенты в косметике. Что нужно знать, чтобы защитить свою кожу
Ким Кардашьян задержал полицейский патруль
Сбербанку не удалось оспорить решение о взыскании более 1,1 млрд рублей с Башкиравтодора
Вода на Марсе: китайский марсоход подтвердил ключевую гипотезу
Халатность на высоте: как самолет летал три недели на грани катастрофы
Анджелина Джоли роется в своём шкафу и выставляет на продажу семейные драгоценности
Делайте так, и тли в вашем саду больше не будет
Способы помочь кошке и вам высыпаться без лишних хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.