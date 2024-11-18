В Молдавии российский газ считают ключом к экономическому процветанию

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам посла России в Кишиневе Олега Озерова, экономическое развитие и благосостояние Молдавии в значительной мере зависят от поставок российского газа, сообщает РИА Новости.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

"Вся экономика, абсолютно вся экономика Молдавии стоит на прочном фундаменте, созданном Советским Союзом, а именно на приднестровской ГРЭС… Если бы не она, то положение Молдавии было бы плачевным. Из России эта станция получает газ, и этот дешевый газ обеспечивает рентабельность приднестровской и молдавской экономики. Развитие и процветание Молдавии в значительной степени зависит от РФ — от поставок газа, от работы приднестровской ГРЭС", — отметил Озеров.

Он также добавил, что, хотя Молдавия могла бы разыскать газ на европейских рынках, переход на европейские тарифы мог бы привести к экономическим трудностям.

"Экономическая ситуация в Молдавии оставляет желать лучшего, она очень тяжелая. В планах Евросоюза Молдавия на ближайшие четыре года не значится. Я надеюсь, что с "Газпромом" какие-то контакты будут иметь место и попытки достичь договоренности тоже, хотя тут многое зависит и от позиции Украины в отношении того газа, что прокачивается через Приднестровье", — уточнил дипломат.

Напомним, что в декабре 2022 года Кишинев возобновил закупки электроэнергии у молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании "Интер РАО" и расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Взамен Кишинев предоставляет Тирасполю весь газ, получаемый из России. Молдавская ГРЭС в настоящее время покрывает 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.





Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.





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