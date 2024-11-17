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Какие факторы поспособствовали падению цен на золото на 5% за неделю

1:06
Экономика

За последнюю неделю цена золота снизилась почти на 5%, что стало наиболее значительным падением за последние три года, сообщает Reuters.

Какие факторы поспособствовали падению цен на золото на 5% за неделю
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Экономисты считают, что основным фактором данного снижения стали укрепление доллара США и ожидания инвесторов в отношении достаточно высокой инфляции и тарифной политики вновь избранного президента Дональда Трампа. Ожидается, что это может подстегнуть инфляцию и замедлить процесс смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Избрание Трампа оказало негативное влияние на золото, однако ситуация может измениться", — отметил аналитик Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Кроме золота, также упали цены на серебро, платину и палладий.

Во вторник цена золота опустилась ниже $2800 за унцию, что является наименьшим показателем с 19 сентября.

Дополнительно стоит отметить, что Россия вошла в тройку крупнейших производителей золота в мире.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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