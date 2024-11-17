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Конфликт на Украине приносит выгоду США благодаря росту поставок СПГ

2:14
Экономика

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, продолжение конфликта в Украине приносит выгоду Соединённым Штатам, которые значительно увеличили поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в результате антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Конфликт на Украине приносит выгоду США благодаря росту поставок СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Медведев подчеркнул, что условием для урегулирования ситуации на Украине должно стать снятие ограничений против России.

"США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной. В цифрах за этот год поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (+101%, то есть на 37,3 млн тонн больше). Сжиженного природного газа — на 18,5 млн тонн (+181%). Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции", — отметил Медведев.

Медведев также сказал, что окончание конфликта может ослабить позиции американского сжиженного газа в Европе, добавив, что одним из условий для России является отмена санкций.

Кроме того, он указал на предложение киевского режима открыть доступ к природным ресурсам Украины, особенно на территориях, жители которых решили объединиться с Россией.

"Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на Украине," — подчеркнул он, отметив, что власти Киева пытаются сохранить интерес американцев к конфликту, предлагая доступ к природным богатствам.

После 2022 года Европейский Союз ввел масштабные санкции против России в поддержку Киева, несмотря на негативные последствия для своей экономики, и попытался заменить российский газ дорогим СПГ из США. В 2023 году Вашингтон обеспечил до половины импорта газа в Европу. 

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении быстро разрешить конфликт на Украине и остановить все войны в мире. Этот тезис был подтвержден после объявления результатов выборов в США.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере. 

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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