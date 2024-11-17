В Сербии планируют повысить уровень торговли с Россией до рекордного

В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему, сообщает РИА Новости.
Межправительственный комитет Сербии и России стремится вернуть торговый оборот к рекордному уровню в 4,3 млрд долларов в год.
Юбилейное 20-е заседание комитета состоится 20-21 ноября в Санкт-Петербурге.
Сербия не вводила и не введет санкции против России.
На заседании будут обсуждены совместные проекты в Сербии и России, включая сельское хозяйство, новые технологии, машиностроение и здравоохранение.
Сербский премьер Милош Вучевич сообщил о готовности обсудить продление договора о газоснабжении с Россией.
Россия и Сербия также планируют развивать сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике.
Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров.
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