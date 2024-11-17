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В Сербии планируют повысить уровень торговли с Россией до рекордного

0:56
Экономика

В Сербии призвали вернуть торговый оборот с Россией к рекордному объему, сообщает РИА Новости.

В Сербии планируют повысить уровень торговли с Россией до рекордного
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Межправительственный комитет Сербии и России стремится вернуть торговый оборот к рекордному уровню в 4,3 млрд долларов в год.

Юбилейное 20-е заседание комитета состоится 20-21 ноября в Санкт-Петербурге.

Сербия не вводила и не введет санкции против России.

На заседании будут обсуждены совместные проекты в Сербии и России, включая сельское хозяйство, новые технологии, машиностроение и здравоохранение.

Сербский премьер Милош Вучевич сообщил о готовности обсудить продление договора о газоснабжении с Россией.

Россия и Сербия также планируют развивать сотрудничество в сферах ИТ, фармакологии, системах "умного города", транспорте и логистике.

 

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.
 

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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