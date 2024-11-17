Цены на газ в странах Евросоюза стремительно растут

Цены на газ в Европе стремительно растут, сообщают "Известия".
Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м в ходе биржевых торгов.
Повышение стоимости связано с началом отопительного сезона, ухудшением погодных условий, истечением срока транзита через Украину и риском прекращения поставок газа в Австрию.
Спрос на топливо растет на фоне падения температуры. Потребление газа для производства электроэнергии в Германии вырастет в декабре на 25%.
Влияние победы Дональда Трампа на цены на газ в Европе является разнонаправленным. С одной стороны, новая администрация готова поддерживать нефтегазовый сектор и наращивать поставки своих энергоносителей в Европу, что, безусловно, будет снижать цену на них.
С другой стороны, известно, что Трамп собирается отказаться от многих решений Байдена, в том числе касающихся экологических норм.
Текущее повышение стоимости нельзя назвать критичным, европейские цены на газ все еще остаются намного ниже исторических максимумов.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
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