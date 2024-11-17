Цены на газ в странах Евросоюза стремительно растут

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на газ в Европе стремительно растут, сообщают "Известия".

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м в ходе биржевых торгов.

Повышение стоимости связано с началом отопительного сезона, ухудшением погодных условий, истечением срока транзита через Украину и риском прекращения поставок газа в Австрию.

Спрос на топливо растет на фоне падения температуры. Потребление газа для производства электроэнергии в Германии вырастет в декабре на 25%.

Влияние победы Дональда Трампа на цены на газ в Европе является разнонаправленным. С одной стороны, новая администрация готова поддерживать нефтегазовый сектор и наращивать поставки своих энергоносителей в Европу, что, безусловно, будет снижать цену на них.

С другой стороны, известно, что Трамп собирается отказаться от многих решений Байдена, в том числе касающихся экологических норм.

Текущее повышение стоимости нельзя назвать критичным, европейские цены на газ все еще остаются намного ниже исторических максимумов.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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