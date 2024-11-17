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Tata заключила соглашение о совместном предприятии с Pegatron для производства iPhone в Индии

1:13
Экономика

Индийская компания Tata Electronics выкупит контрольный пакет акций единственного завода по выпуску iPhone в Индии тайваньского производителя Pegatron. Таким образом Tata укрепит позиции в качестве поставщика Apple, сообщили Reuters два источника.

Tata заключила соглашение о совместном предприятии с Pegatron для производства iPhone в Индии
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, PDM

Согласно сделке, о которой было объявлено на прошлой неделе, Tata будет владеть 60% акций и управлять деятельностью совместного предприятия, а Pegatron будет владеть оставшимися 40% и оказывать техническую поддержку.

Apple начинает менять стратегию на фоне геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном. 

Tata — один из крупнейших конгломератов в Индии, который наращивает производство iPhone, конкурируя с другим производителем iPhone в Индии, Foxconn.

По оценкам аналитиков, в этом году на долю Индии придётся 20–25% от общего объёма поставок iPhone по сравнению с 12–14% в прошлом году.

Завод Tata-Pegatron, на котором работает около 10 000 сотрудников, производит 5 миллионов iPhone в год, станет третьим заводом Tata по производству iPhone в Индии.

Уточнения

Конгломерат — тип компании, юридического лица.
 

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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