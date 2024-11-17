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В России подорожают мандарины из-за проблем с логистикой

1:37
Экономика

Турция, Иран, Грузия, Китай, Абхазия, Египет и Марокко — основные поставщики мандаринов.

В России подорожают мандарины из-за проблем с логистикой
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, PDM

Однако в этом году многие из них решили отправлять грузы через европейские страны, что вызвало задержки поставок в Россию.

По информации Россельхознадзора, с начала 2024 года в Россию было импортировано 617,3 тысячи тонн мандаринов, что значительно превышает показатели прошлого года (504,4 тыс. тонн).

Особенно увеличились поставки из Египта и Китая, а также выросли объёмы из ЮАР на 29,6%. В то же время Абхазия снизила объём поставок, а Грузия, наоборот, увеличила их с 3,4 тысячи тонн до 12,6 тысячи тонн в 2024 году.

Оптовые поставщики предупреждают о повышении цен на мандарины в России минимум в полтора раза уже в декабре. Это связано с проблемами в логистике, которые возникли при поставках через Европу. 

Цены на мандарины уже заметно выросли: в 2023 году оптовая цена колебалась в пределах 60–90 рублей за килограмм, а в 2024 году она достигла 100–150 рублей. В розничной торговле иранские мандарины стоят от 170 рублей за килограмм, ценник за марокканские доходит до 250 рублей за килограмм.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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