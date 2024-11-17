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Россия уменьшила закупки одежды и товаров широкого потребления из Турции

0:46
Экономика

За первые девять месяцев текущего года российские потребители значительно сократили покупки турецкой одежды и товаров широкого потребления.

Россия уменьшила закупки одежды и товаров широкого потребления из Турции
Фото: freepik.com by ijeab, PDM

Объём поставок уменьшился почти вдвое, достигнув четверти миллиарда долларов, как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкого статистического агентства.

Особенно заметно сокращение закупок верхней одежды и трикотажных изделий. Поставки вязаной мужской верхней одежды снизились в 12 раз, а импорт трикотажной продукции — в восемь раз.

В результате Россия опустилась на 12-е место среди основных покупателей турецкой одежды, составляя лишь около двух процентов от общего объёма турецкого экспорта.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Трикота́ж (фр. tricotage) — вязаный текстильный материал или готовое изделие из трикотажного полотна.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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