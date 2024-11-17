Россиян предупредили о незаконных манипуляциях с банковской картой

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Использование чужой банковской карты может привести к серьезным проблемам с законом, предупреждают эксперты.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Владелец карты несет основную ответственность за её использование, и нарушение правил может грозить жесткими санкциями. Например, использование карты без согласия её владельца классифицируется как кража, что влечет за собой штраф до 500 тысяч рублей. Даже в случае с картой близкого родственника есть риски: банки могут внести таких клиентов в черный список, что повлияет на дальнейшие финансовые операции, сообщает KONKURENT.

Особенно опасно использование найденных карт. Оплата покупок с помощью найденной карты считается уголовным преступлением. Специалисты настоятельно советуют не брать чужое имущество в руки и сразу же сообщать в банк, если вы обнаружили потерянную карту. Это поможет избежать неприятностей и обеспечить соблюдение закона.

Уточнения

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.



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