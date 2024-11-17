Twitch поплатился за утечку данных более 35 тысяч человек в Турции

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкий совет по защите персональных данных (KVKK) оштрафовал стриминговую платформу Twitch, принадлежащую Amazon, на 2 миллиона турецких лир (около 5 800 000 рублей) за утечку данных.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Benavides, CC BY 2.0

Расследование началось после утечки объёмом 125 ГБ, в результате которой пострадали данные 35 274 человек в Турции. KVKK установил, что Twitch не предпринял надлежащих мер по обеспечению безопасности данных до инцидента, а также недостаточно оценивал риски и угрозы, сообщает Reuters.

Компании назначен штраф в размере 1,75 миллиона лир за недостаточную защиту данных и 250 тысяч лир за несвоевременное уведомление о нарушении. Представители Twitch пока не прокомментировали ситуацию.

Уточнения

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



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