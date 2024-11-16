Россия нашла способ спасти мировую экономику

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия заявила о необходимости отмены санкций, вместо их обхода, подчеркнув, что ограничения наносят вред мировой экономике.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Заместитель главы МИД Александр Панкин отметил, что существование санкций противоречит принципам свободной торговли и подрывает международное сотрудничество.

На саммите АТЭС он подчеркнул, что санкции повышают стоимость продовольствия и энергоносителей, что негативно сказывается на глобальном благосостоянии. По его мнению, такие международные площадки, как АТЭС, дают возможность обсудить актуальные проблемы и найти общие решения. Россия продолжает обходить санкции, но считает, что их отмена принесет больше пользы всем сторонам, сообщает РБК.

Панкин также призвал страны пересмотреть подходы к ограничительным мерам, чтобы стимулировать мировую экономику.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Мирово́е хозя́йство (или Всеми́рное хозя́йство, или Мирова́я эконо́мика) — совокупность исторически сложившихся в результате общественного разделения труда отдельных отраслей хозяйства, связанных между собой системой международного разделения труда и международных экономических отношений.



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