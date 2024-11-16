Китай призвал разрушить преграды для потоков данных и торговли

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Лиме (Перу) выступил с инициативой создания открытой и взаимосвязанной модели азиатско-тихоокеанского сотрудничества.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Он подчеркнул необходимость разрушения барьеров, мешающих свободному движению торговли, инвестиций, технологий и услуг. Глава Китая также предложил Глобальную инициативу по трансграничным потокам данных, направленную на углубление сотрудничества и обеспечение безопасной и эффективной передачи данных между странами региона.

Си Цзиньпин отметил, что геополитические вызовы, односторонность и протекционизм препятствуют развитию региона, и призвал использовать "зеленые" инновации как двигатель прогресса. Китай, по его словам, готов предоставить новые возможности для экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приглашая страны сотрудничать и расти вместе с китайской экономикой, сообщает ТАСС.

В завершение председатель КНР объявил, что следующий саммит АТЭС в 2026 году пройдет в Китае.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.



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