Россию обвинили в использовании газа в качестве оружия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в шантаже Австрии из-за прекращения поставок газа.
В социальных сетях она подчеркнула, что ЕС готов поддерживать Австрию и заявил о полной готовности к зиме благодаря заполненным газохранилищам. Политик вновь указала на использование Россией газа в качестве "оружия", сообщает ТАСС.
Ранее австрийский энергорегулятор E-Control сообщил о прекращении поставок газа от "Газпром экспорт" для компании OMV Marketing und Trading с субботы. Однако подача газа через Украину в Европу остается стабильной, а заметных изменений цен на энергоносители не произошло.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.
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