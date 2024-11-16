Россию обвинили в использовании газа в качестве оружия

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в шантаже Австрии из-за прекращения поставок газа.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, CC BY 2.0

В социальных сетях она подчеркнула, что ЕС готов поддерживать Австрию и заявил о полной готовности к зиме благодаря заполненным газохранилищам. Политик вновь указала на использование Россией газа в качестве "оружия", сообщает ТАСС.

Ранее австрийский энергорегулятор E-Control сообщил о прекращении поставок газа от "Газпром экспорт" для компании OMV Marketing und Trading с субботы. Однако подача газа через Украину в Европу остается стабильной, а заметных изменений цен на энергоносители не произошло.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.