Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно содержать двух и более собак в доме? Эти советы вам помогут
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Как избавиться от жира на боках с помощью мобильности и подвижности
Почему сохнут бутоны орхидеи, узнайте главные ошибки
Как действовать при отказе тормозов: руководство для водителей
Почему морковь портится? Советы по хранению в глине и ящиках
Овербукинг в России: как власти намерены защитить пассажиров
Каждый четвертый владелец электромобиля сталкивается с нехваткой спецсервисов
Готовим домашний вкусный йогурт на закваске. Нюансы приготовления

Россиянам назвали способы оплаты покупок за границей

1:20
Экономика

С марта 2022 года карты Visa и Mastercard, выданные в России, перестали функционировать за пределами страны, пишет РБК

Россиянам назвали способы оплаты покупок за границей
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Тем не менее, путешественники все еще могут снимать наличные.  К примеру, с валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, разрешено снимать до 10 тысяч долларов наличными. С сентября 2023 года стало возможным беспрепятственно продавать валюту. В каждом отделении могут предлагаться различные виды валют, включая доллары, евро и фунты.

В некоторых странах карты "Мир" принимаются, но их количество уменьшается из-за санкций. Российские карты можно использовать в странах СНГ и некоторых странах Латинской Америки. Также возможно открыть карты в дружественных странах или через посредников. Однако услуги посредников могут быть рискованными и стоят от 400 до 500 долларов.

Кроме того, существуют возможности для переводов через системы, такие как "ЮНИСТРИМ", "Золотая Корона" и "Квикпэй". Криптовалюты также становятся все более популярными для оплаты за границей, однако их использование сопряжено с высокими комиссиями и риском волатильности курсов.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав Советского Союза.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта
Авто
Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Сводка с фронта: утренняя воскресная дискотека на Украине, Трамп обвинит Зеленского в отказе от переговоров Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Последние материалы
Как снег появился в одном из самых жарких мест планеты
Готовим домашний вкусный йогурт на закваске. Нюансы приготовления
Каждый четвертый владелец электромобиля сталкивается с нехваткой спецсервисов
Стало известно сколько стоит вызвать Деда Мороза на Рублёвку
Почему после 25 кожа теряет упругость и как это исправить
Идеальное дополнение к мясу: рецепт гарнира из тыквы
Россиянам назвали способы оплаты покупок за границей
Как использовать древесную золу для повышения урожая
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Два сценария поломки аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.