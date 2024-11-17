Россиянам назвали способы оплаты покупок за границей

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

С марта 2022 года карты Visa и Mastercard, выданные в России, перестали функционировать за пределами страны, пишет РБК

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Тем не менее, путешественники все еще могут снимать наличные. К примеру, с валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, разрешено снимать до 10 тысяч долларов наличными. С сентября 2023 года стало возможным беспрепятственно продавать валюту. В каждом отделении могут предлагаться различные виды валют, включая доллары, евро и фунты.

В некоторых странах карты "Мир" принимаются, но их количество уменьшается из-за санкций. Российские карты можно использовать в странах СНГ и некоторых странах Латинской Америки. Также возможно открыть карты в дружественных странах или через посредников. Однако услуги посредников могут быть рискованными и стоят от 400 до 500 долларов.

Кроме того, существуют возможности для переводов через системы, такие как "ЮНИСТРИМ", "Золотая Корона" и "Квикпэй". Криптовалюты также становятся все более популярными для оплаты за границей, однако их использование сопряжено с высокими комиссиями и риском волатильности курсов.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав Советского Союза.





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