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Кто и где в России арендует квартиры премиум-класса

1:14
Экономика

Квартирами в высокобюджетном сегменте, как отмечает руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков, в основном интересуются бизнесмены, топ-менеджеры и представители творческих профессий с высоким доходом, такие как блогеры, инфлюенсеры и музыканты, сообщает РГ.

Кто и где в России арендует квартиры премиум-класса
Фото: commons.wikimedia.org by Carol M. Highsmith, CC0

Элитные съемные предложения также рассматриваются крупными компаниями, предоставляющими жилье своим сотрудникам в городах, где находятся их офисы.

Кроме того, такие квартиры востребованы у людей с высоким доходом, которые приезжают в другой город на продолжительный срок, но не планируют приобретать там собственную недвижимость.

По мнению Константина Каменева, руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости", некоторые россияне арендуют элитное жилье для того, чтобы пожить в разных объектах с высоким уровнем комфорта и выбрать подходящее жилье для будущей покупки, так как это связано с серьезными финансовыми вложениями.

Согласно данным сервиса "Яндекс Аренда", наибольший интерес к высокобюджетным съемным студиям и однокомнатным квартирам проявляют арендаторы в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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