В Москве проверили консервы на наличие личинок паразитов

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве проводится проверка из-за сообщений о наличии личинок паразитов в рыбных консервах, купленных в сетях "Пятерочка" и "Дикси". Об этом информирует столичное управление Роспотребнадзора.

Фото: flickr.com by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

Лабораторные исследования подтвердили наличие нежизнеспособных личинок нематод рода Anisakis в консервированном продукте "Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная". В протоколе исследования указано, что живые личинки паразитов не были обнаружены.

Специалисты Роспотребнадзора проверили десять магазинов — по пять из каждой сети в Москве, однако сомнительные консервы не нашли на полках.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре сообщают, что консервы с личинками были произведены предприятием "Дефриз" во Владивостоке.

Информация о возможных нарушениях на производстве компании "Дефриз" была направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов.



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