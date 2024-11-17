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В Москве проверили консервы на наличие личинок паразитов

1:00
Экономика

В Москве проводится проверка из-за сообщений о наличии личинок паразитов в рыбных консервах, купленных в сетях "Пятерочка" и "Дикси". Об этом информирует столичное управление Роспотребнадзора.

В Москве проверили консервы на наличие личинок паразитов
Фото: flickr.com by X5 Retail Group, CC BY-SA 2.0

Лабораторные исследования подтвердили наличие нежизнеспособных личинок нематод рода Anisakis в консервированном продукте "Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная". В протоколе исследования указано, что живые личинки паразитов не были обнаружены.

Специалисты Роспотребнадзора проверили десять магазинов — по пять из каждой сети в Москве, однако сомнительные консервы не нашли на полках.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре сообщают, что консервы с личинками были произведены предприятием "Дефриз" во Владивостоке.

Информация о возможных нарушениях на производстве компании "Дефриз" была направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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